Tutorial: Como fazer um Mr. Tuffy caseiro

Esse tutorial mostra como fazer um protetor anti-furos para pneus de bicicleta a um custo muito baixo, quase de graça!

Isso surgiu da necessidade de se colocar um protetor anti-furos na minha bike pois a grana era curta para comprar um Mr. Tuffy ou protetor semelhante, e para isso usei minha imaginação e bolei o “Mr. Tuffy Caseiro” utilizando materiais acessíveis e baratos ! E para isso fiz esse tutorial para mostrar que é simples e fácil fazer um protetor anti-furos que não fica devendo em nada aos existentes no mercado !

Materiais necessários :

Estilete

Tesoura

Régua

Fita adesiva SilverTape

Garrafas pet (pode ser transparente, verde ou azul.), no mínimo 4 garrafas para uma roda.

Iniciando :

Comece tirando o rótulo da garrafa para trabalhar com ela. Eu utilizei garrafas de Fanta, pois eram as que tinha a mão nessa hora. Por usar esse formato de garrafa eu precisei de mais 4 iguais para fazer um protetor para uma roda, no caso para um pneu 26 x 1.0

Dica : prefira garrafas de guaraná, tipo Guaraná Antarctica e afins pois tem mais área a ser aproveitada !

Em seguida, pegue o estilete e marque a parte a ser cortada. Você pode cortar a garrafa com o estilete ou com tesoura. Recomendo marcar com o estilete e cortar com a tesoura pois não terá muito erro na hora do recorte.

Próximo passo é cortar o meio da garrafa e abrindo ela para que fique como uma folha de papel.

Para isso use a régua como apoio e corte com o estilete. Ou marque com o estilete e corte com a tesoura.

Depois de cortado abra a garrafa e estique deixando como uma folha de papel. As tiras que serão cortadas a seguir deverão ser na posição vertical. (com a folha de plastico aberta).

Depois de cortado pegue o plástico e coloque na banda de rodagem do pneu para se ter uma noção de tamanho para cortar as tiras. No meu caso o protetor é para um pneu 1.0 e seu tamanho estabelecido foi de aprox. 2 centímetros.

Uma vez estabelecido a medida marque com o estilete ou tesoura o local onde será cortado as tiras, mas antes disso retire as rebarbas da folha de plástico para melhor aproveitamento do material utilizando uma régua e o estilete.

Depois de retirado as rebarbas marque com o estilete as tiras a serem cortadas. Você pode cortar com o estilete ou com tesoura.

Dica : corte com a tesoura pois assim tem menos erros.

Como eu nunca tinha feito isso eu peguei um pneu da mesma medida e coloquei a tira assim mesmo para ver como ficava Com a tira colocada reparei que a mesma ficava com algumas dobras e com a pressão da câmara essas dobras poderiam furar ao invés de proteger.

Sendo assim fiz pequenos cortes (ranhuras) de 2 centímetros de espaçamento entre elas nas laterais da tira, solucionando esse problema. Ah, lembrando que as tiras devem ter de 20 a 22 centímetros mais ou menos. No meu caso precisei de 7 tiras e meia para dar o tamanho certo do pneu.

O próximo passo é juntar as tiras. Para isso pegue um pedaço de Silver Tape e junte as tiras até Ter o tamanho desejado. Depois de unidas as pontas é hora de encapar as tiras. Você pode passar o Silver Tape em uma parte da tira ou encapa-lo por completo.

Você escolhe. (recomendo encapar por completo depois de ver como ficou o primeiro protetor que fiz). Se for encapar só um lado encape a parte onde a camara terá contato com o protetor.

Como a tira é grande você pode cortar o excedente do Silver Tape e utilizar na próxima tira, ou encapar por completo

O trabalho de construir esse protetor foi um tanto demorado para mim pois fui fazendo aos poucos devido a falta de tempo. Tempo investido :

Corte das garrafas : +/- 30 minutos

Corte das tiras : de 25 a 35 minutos

Medir as tiras no pneu : 20 a 30 segundos

Fazer as ranhuras nas tiras : +/- 40 minutos

Fazer a junção das tiras : +/-1 minuto e 30 segundos

Encapar as tiras já unidas : +/- 15 minutos

Tempo total aproximado : 1 hora e 47 minutos

Custos : dos materiais citados só precisei comprar o Silver Tape e o estilete :

Estilete : R$ 1.00

Silver Tape : R$ 5,50

Total R$ 6,50

Veredicto:

Por ser um produto caseiro ele cumpriu muito bem a função e superou minhas expectativas. O protetor resistiu a cacos-de-vidro, pedaços de arame provenientes de pneus de carros e a buracos pequenos e manteve o pneu sem alterações. Eu estimo que esse protetor caseiro seja mais leve se comparado aos semelhantes encontrados à venda. Mas só comparando os dois para ter certeza.

Espero que esse tutorial seja útil para os demais ciclistas que como eu tem o orçamento curto !!! hehe

Por Kiko Molinari do Pedal Sem Fome