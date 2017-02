Raiza e Avancini somam pontos importantes na etapa italiana da Copa do Mundo

A goiana Raiza Goulão (AOO Specialized), atleta número 1 do cross country feminino no Brasil, e o fluminense Henrique Avancini (Cannondale Factory Racing), atual bicampeão da CIMTB Levorin, conquistaram pontos importantes na última etapa da Copa do Mundo de XCO, neste domingo (23), no Val di Sole, em Trentino (Itália).

Única brasileira na disputa feminina, Raiza terminou em 37º e conquistou 32 pontos no ranking mundial. Henrique Avancini, por sua vez, foi o melhor brasileiro, com o 46º lugar, que lhe garantiu 22 pontos UCI.

“O foco passa a ser total no Mundial, daqui a duas semanas [em Andorra]. Agradeço o apoio de todos: o suporte do meu treinador, Leo Ven Zeeland, da minha equipe AOO Specialized e da minha família, que, mesmo distante, sempre está ao meu lado”, disse Raiza, dando mais um importante passo para garantir uma vaga no Rio 2016.

Sherman Trezza e Frederico Mariano (ambos da Caloi Elite Team/Shimano) também participaram da competição em solo italiano e ganharam três pontos no ranking mundial cada. Sherman terminou em 72º e Fred, em 74º.