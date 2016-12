Primeira etapa da Copa Araguari de Mountain bike XCO será dia 28 de fevereiro. Faça já a sua inscrição.

Pelo 3º ano consecutivo será realizado a COPA ARAGUARI DE MTB XCO em Araguari, na pista do Restaurante Rural que já virou local de treino para os atletas da região com um nível técnico altíssimo. A realização é da FEF Eventos Ciclísticos com supervisão da União Ciclística Araguarina.

Apenas 7 km do centro de Araguari, o Restaurante Rural com seu charme de fazenda, seu fogão a lenha e uma natureza exuberante, conta com Café da Manha, Almoço e Jantar, banheiros e área para Camping.

As inscrições estão sendo realizadas no Noispedala a um custo de R$ 35,00. Será possível fazer a inscrição até o dia 26 de fevereiro, sexta-feira que antecede a prova. No dia da prova a inscrição terá o valor de R$ 50,00.

Aguardamos todos os atletas, amigos e familiares para mais um dia de muita bike.

Clique aqui e faça a sua inscrição.

Categorias

As categorias serão as seguintes:

ELITE: CRITÉRIO TÉCNICO

FEMININO: TODAS AS IDADES

JUVENIL: ATÉ 14 ANOS (NASCIDOS DE 2002 ATÉ 2016)

JUNIOR: 15 A 18 ANOS (NASCIDOS ENTRE 2001 A 1998)

SUB-30: 19 A 29 ANOS (NASCIDOS EM 1997 A 1987)

MASTER A1: (30 A 34 ANOS, NASCIDOS ENTRE 1986 A 1982)

MASTER A2: (35 A 39 ANOS, NASCIDOS ENTRE 1981 A 1977)

MASTER B: (40 A 44 ANOS, NASCIDOS ENTRE 1976 A 1972)

MASTER C: (45 ANOS +, NASCIDOS ATÉ 1972)

Altimetria do percurso

Todos os detalhes da pista você confere no Strava. Clique aqui e confira.

Premiação

Troféus para os 5 primeiros de cada categoria e brindes.

Elite Masculino: 1º R$ 200,00 – 2º R$ 150,00 – 3º R$ 100,00

Maiores informações você obtém com o Felipe através do telefone (34) 99291-4790.

Confira o cartaz oficial do evento: