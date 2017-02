Mudanças na largada da etapa de Congonhas da CIMTB Levorin

A última etapa da Copa Internacional Levorin de Mountain Bike 2015, entre os dias 6 e 8 de novembro, na cidade de Congonhas, terá ao menos uma mudança significativa em relação às edições anteriores. Neste ano, o XCM, disputado no domingo (8), terá duas largadas, e não apenas uma, como acontecia até o ano passado.

Primeiro, serão alinhadas para a largada apenas as categorias cujo trajeto é de 60 km: Super Elites Masculina e Feminina abrirão a competição, seguidas por Júnior masculina, Sub-30, Sub-35, Sub-40, Sub-45 e Sub-50. Na sequência, haverá um intervalo para alinhamento e largada das categorias que percorrerão 38 km. Expert, cadete, sub-17, sub-55, sub-60, over 60, segurança pública e PNE largam na frente e o segundo bloco será composto por veterano, dupla sub-60, dupla sub-70, dupla sub-80, dupla over 81, dupla mista, feminina sub-40 e feminina over 40. As categorias Júnior Feminina e Sub-15 Masculina, cujo percurso é de 33 km, farão um deslocamento depois da última categoria e largarão no PC 3 para terem mais segurança. Os ciclistas mirins largam por último, para o traçado reduzido próximo à área de largada.

“Os principais motivos dessa mudança são melhorar o fluxo dos atletas durante a prova e garantir maior conforto e segurança a eles na largada, momento no qual enfrentaremos mais dificuldades neste ano por causa das obras na alameda onde os competidores são alinhados. Os atletas da segunda largada poderão acompanhar a primeira largada para, depois, alinharem em suas posições”, explica Rogério Bernardes, organizador da CIMTB Levorin.

Além do XCM, válido como etapa do UCI MTB Marathon Series e fundamental para as pretensões olímpicas dos atletas brasileiros, o evento em Congonhas terá o Desafio da Ladeira e a CIMTB Extreme Night Run na sexta-feira (6) à noite.

Conheça os percursos do XCM – A organização da Copa Internacional Levorin de Mountain Bike já disponibilizou, no site oficial do evento, os vídeos dos percursos da etapa de Congonhas. As imagens podem ser acessadas por meio do link http://cimtb.com.br/etapas/uci-mtb-marathon-series-xcm-congonhas/#percursos.

Inscrições seguem abertas – As inscrições para a etapa de Congonhas estão abertas. Os interessados em participar da CIMTB Levorin, da Copa LM Bike de Amadores e da CIMTB Night Run devem se inscrever em www.cimtb.com.br.

O período de inscrições se encerra no dia 26 de outubro, ou quando todas as vagas forem preenchidas (*confira o regulamento no site). Na Copa Internacional Levorin de MTB, o valor para participar do XCM é de R$ 116,00 (PNE e Over 60 custam R$ 58,00) e, para competir no Desafio da Ladeira, de R$ 40,00. Na Copa LM Bike de Amadores, o preço é de R$ 70,00, exceto a categoria mirim – R$ 20,00. A corrida de montanha CIMTB Levorin Night Run, que aproveita a estrutura e a pista das provas de bike, tem inscrições até o dia 2 de novembro, por R$ 25,00.

Revista Digital – Já está disponível no site oficial da prova a nova edição da Revista Digital de Congonhas, com informações e novidades sobre a última etapa da CIMTB Levorin 2015 e o balanço da segunda etapa, em São João del-Rei, onde a argentina Agustina Apaza e o colombiano Fabio Castañeda se sagraram campeões.

Para ler o conteúdo da revista, basta acessar: http://cimtb.com.br/clipping/revista/congonhas-2015/.

A Copa Internacional de Mountain Bike comemora a 20ª Edição em 2015. O evento tem patrocínio da Levorin, o pneu oficial da competição, e o co-patrocínio de LM Bike, Shimano, Specialized e Audax.