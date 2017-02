Liga Patense de Ciclismo lança calendário 2017 e esclarece ausência de provas de mountain bike

Pelo 13º ano consecutivo a Liga Patense de Ciclismo realizará um campeonato regular de Ciclismo Speed em Patos de Minas. Vamos conhecer todos os detalhes e a premiação?

Premiação

Troféus para todas as categorias até o 5 º colocado. Observação: somente na categoria feminino, troféu até a terceira colocada.

Na categoria Elite, premiaçao em Dinheiro até o terceiro colocado em todas as etapas, sendo: R$200,00 para o primeiro, R$ 150,00 para o segundo e R$ 100,00 para o terceiro.

Para todas as categorias, ao final do campeonato R$ 2.000,00.

Realização e apoios

Realização: Liga patense de Ciclismo

Apoio e supervisão: FMC – Federação Mineira de Ciclismo

Apoio – Prefeitura Municipal de Patos de Minas, Copasa, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Militar, DNIT, DER, Noispedala, Star Bike, Band Bike, Patos Bike, Power Bike, Mundo das Peças e Jep Despachante.

Nota de esclarecimento

A Liga, através de seu presidente, João Eustáquio Pereira, divulgou também uma nota onde explica a ausência de provas de Mountain bike. Veja a nota:

A Liga Patense de Ciclismo, esclarece que no seu calendário 2017 tinha sim provas de MTB, porem, em reunião com os diretores e opiniões diversas, resolvemos fazer um calendário de SPEED, e deixar as provas individuais ja publicadas de MTB, como enduro do batalhão , maratona do milho , maratona do Adão, etc.. Não justificava fazer mais datas , Ficaríamos competindo com os outros promotores , e o papel da Liga é sempre apoiar este tipo de eventos. Contudo, não descartamos a possibilidade de fazer um evento de MTB pro final do ano.

João Eustáquio Pereira

Presidente