Inscrições para a CIMTB Levorin em São João del-Rei continuam abertas

Continuam abertas as inscrições para a segunda etapa da Copa Internacional Levorin de Mountain Bike. Em São João del-Rei (MG) os atletas participarão da CIMTB Levorin, no formato Sprint Eliminator (XCE) e Cross Country Olímpico (XCO), e também da Copa LM Bike de Amadores, além da corrida de montanha CIMTB Night Run. O evento será realizado entre 15 e 17 de maio, no Campus Tancredo Neves da UFSJ, com inscrições abertas nesta sexta-feira (20), no site www.cimtb.com.br. São esperados 1.300 atletas, entre ciclistas e corredores, nas trilhas da Universidade Federal de São João del-Rei.

O período para inscrever-se vai até o dia 10 de maio, domingo anterior ao evento. Na Copa Internacional Levorin de MTB, o valor para participação é de R$ 116,00 para o Cross Country Olímpico (PNE e Over 60 custam R$ 58,00) e R$ 40,00 para o Sprint Eliminator. Na Copa LM Bike de Amadores o preço é de R$ 70,00, exceção à categoria Mirim, R$ 20,00. A corrida de montanha CIMTB Night Run, que aproveita a estrutura e a pista das provas de bike, tem inscrições a R$ 60,00.

Principal circuito de MTB da América Latina, a CIMTB Levorin teve início em março, no município de Araxá, onde mais de 1.500 atletas se aventuraram nas trilhas do Tauá Grande Hotel. Com a realização da inédita SHC (Hors Class por Estágios), a competição bateu recorde de ciclistas estrangeiros, com 13 países representados nas mais diversas categorias. Após a etapa intermediária em São João, o evento terá encerramento em Congonhas, a cidade dos Profetas, com a tradicional Maratona (XCM) em novembro, do dia 6 ao 8.