Inscrições abertas para o maior enduro de regularidade MTB do Brasil. Participe do 13º Enduro do 15º BPM

E aí? Você já participou de algum enduro de regularidade? Imagine uma prova onde o maior adversário é você mesmo? Você duelando com o seu poder de percepção e concentração. Isso tudo com a possibilidade de um contato com a natureza, passando por diversas trilhas e claro, participando com uma galera nota dez, que não cansa de desvendar trilhas em toda a região.

Está chegando a hora. Dia 19 de fevereiro teremos o maior enduro de regularidade de mountain bikes do Brasil! Será a décima terceira edição do Enduro do 15º Batalhão da Polícia Militar de Patos de Minas.

É um evento que faz parte das comemorações do aniversário do 15º BPM. Para inscrever-se, você deve escolher uma categoria entre as que são propostas e doar dois quilos de alimento (arroz ou feijão) por participante. Os alimentos serão entregues no ato da largada, quando anunciarem o seu nome. A organização fica por conta do 15º BPM.

Este ano, as inscrições serão limitadas por categorias. Sendo, 100 duplas iniciantes, 40 duplas PRO, 40 atletas na livre. Faça sua inscrição o quanto antes e garanta sua participação. Você tem até às 18h do dia 17 de fevereiro. Para participar, é obrigatório o uso de capacete.

A largada está marcada para as 9 horas da manhã em ponto no domingo, também no batalhão da Polícia Militar que fica localizado na Avenida Comandante Vicente Torres S/N no Bairro Jardim Céu Azul em Patos de Minas.

A entrega das planilhas e das placas será realizada no sábado, 18 de fevereiro às 20 horas no auditório do 15º BPM que fica localizado também na Avenida Comandante Vicente Torres S/N no Bairro Jardim Céu Azul em Patos de Minas.

Os competidores das categorias duplas pró e livre percorrerão um percurso de 28 km. Já os competidores da categoria iniciante terão que cumprir um percurso de cerca de 19 quilômetros.

Fica registrado o nosso agradecimentos a todos os patrocinadores, Provanza, Grupo Setta, CNA, Lumigás, Namtrah, Tuttore, Pneus União, Tele.com e ao apoio da Nutry e da Bracana.

Qualquer dúvida, você pode entrar em contato com o Sargento Magela no telefone (34) 99975-4745.