Dia 13 de setembro tem Corrida Ciclística do Café em Serra do Salitre – MG

Acontecerá no próximo sábado, 13 de setembro em Serra do Salitre, a Corrida Ciclística do Café.

A prova será realizada em formato circuito, com 3km de extensão. O local escolhido foi a Avenida João Mariano, com largada próxima ao cruzamento da Avenida Brasil, um ótimo local para o público assistir a prova. O retorno será no trevo da Cooxupé.

A concentração está marcada para as 08h30 da manhã no local da prova. A largada será às 10 horas.

As inscrições poderão ser realizadas aqui no Noispedala. O valor para disputar a prova é de R$ 40,00.

A premiação será através de medalhas oficiais da competição do primeiro ao quinto lugar em dinheiro do primeiro ao terceiro lugar.

Elite – 300,00 – 200,00 e 100,00

Master – 200,00 – 150,00 e 100,00

Júnior e local – 100,00, 80,00 e 50,00

Feminino: 80,00, 60,00 e 40,00

A realização é da Prefeitura de Serra do Salitre e conta com o apoio da Câmara Municipal de Serra do Salitre, Sindicato Rural de Serra do Salitre e Polícia Militar de Minas Gerais. A coordenação é da Pelé Eventos e Liga Patense de Ciclismo.

Confira o cartaz oficial do evento

Local da Prova

Altimetria do local da prova