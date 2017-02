Dia 12 de julho tem XCO em Carmo do Paranaíba MG com ótima premiação

No próximo dia 12 de julho será realizada em Carmo do Paranaíba – MG, o 5º XCO do Cerrado. A organização é da Associação Carmense de Ciclismo e conta com apoio da Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaíba.

A prova será realizada na Lagoa do Curumim, com fácil acesso, próximo ao centro de Carmo do Paranaíba. A pista é de alto nível técnico e muito bem cuidada. Vale a pena conhecer.

Inscrições

As inscrições serão realizadas no Noispedala a um custo de R$ 40,00 até o dia 8 de julho. No dia da prova a inscrição custará R$ 60,00. Os kits podem ser retirados até às 8h30 no dia da prova.

Você pode fazer a sua inscrição clicando aqui. Para confirmar a sua inscrição você deve realizar um depósito bancário. Os dados são:

Agência: 0502-9

Conta corrente: 8.659.741-8

Banco do Brasil

Favorecido: Roberto José Carneiro

CPF: 565.040.716-91

Após realizar o depósito envie uma cópia do comprovante para xcocarmo@hotmail.com

Será necessário apresentar o comprovante de depósito no dia do evento no momento de assinatura da ficha de inscrição e retirada da placa.

Categorias e premiações

Para maiores informações você pode entrar em contato com os organizadores:

Gustavo: (34) 9929-7145 e Guilherme (34) 9133-4703.