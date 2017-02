Confira os dois percursos e altimetrias da etapa que fecha a temporada da CIMTB Levorin

Congonhas acontece entre os dias 18 e 20 de novembro. Altimetrias de percursos de 60 km e 38 km têm variações.

A emoção vai rolar solta na ‘Cidade dos Profetas’ entre os dias 18 e 20 de novembro. A última etapa da Copa Internacional Levorin de Mountain Bike (CIMTB Levorin) fecha a temporada com o Cross Country Maratona e faz parte do calendário mundial da UCI Marathon Series. Os percursos de 60 km e de 38 km irão exigir nível técnico dos atletas e proporcionar diversão.

De acordo com a altimetria do percurso de 60 km, a subida corresponde a 40%, assim como a descida. Já o trecho plano é relativo a 20%. Segundo a altimetria, o percurso tem uma ascensão acumulada de 1800 metros.

No trajeto de 38 km, há variações. A subida corresponde a 41% e a descida a 38%. Já a parte plana representa 21% do trajeto. A altimetria mostra ainda que a ascensão acumulada deste percurso é de 1390 metros.

O organizador do evento, Rogério Bernardes, ressalta que o evento continua desafiante. “O trajeto de Congonhas continua sendo desafiador como sempre. Além disso, os visuais da região faz da pista uma das mais bonitas do país”, afirmou.