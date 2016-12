Com sorteio de bike aro 29 e ótima premiação, dia 4 de outubro tem Maratona XCP em São Gotardo – MG

No próximo dia 4 de outubro de 2015, as atenções dos amantes dos mountain bikers estarão voltadas para São Gotardo -MG, a capital nacional da cenoura.

Será a primeira edição da Maratona XCP Rola Pedra com mais de 5.000 reais em prêmios e sorteio de uma bike First Aro 29 no valor de R$ 2.700,00 entre todos os inscritos. A prova será disputada na modalidade Maratona XCP e será praticamente uma viagem por trilhas e estradas ao redor de São Gotardo.

O percurso é formado por diversas trilhas técnicas, subidas desafiadoras e um visual de tirar o fôlego, alguns dos fatores que fazem com que prova venha ficar marcada no calendário do mountain bike brasileiro.

A largada será no Campo Corguinho do Arroz. O local conta com estacionamento amplo, vestiários e toda infra-estrutura necessária. A competição é uma realização da Ciclo Verde, conta com a supervisão da Federação Mineira de Ciclismo e com o apoio da Prefeitura Municipal de São Gotardo.

Cartaz do evento

Inscrições

As inscrições antecipadas até o dia 30/09/15 serão realizadas no Noispedala e você receberá o boleto em seu email.

Os custos serão os seguintes:

Percurso Reduzido: Antecipado: R$ 60,00 – No dia: R$ 80,00

Percurso Completo: Antecipado: R$ 70,00 – No dia: R$ 90,00

Turismo: Antecipado: R$ 40,00 – No dia R$ 50,00

Infantil: Antecipado: R$ 15,00 – No dia R$ 25,00

Vídeo de parte do percurso

Maiores informações: (34) 3671-1765 / (34) 9176-2529

Uso obrigatório de capacete e luvas. No dia do evento todos os participantes inscritos devem levar 1 quilo de alimento não perecível, exceto fubá e sal para a confirmação da inscrição.