Cinco motivos para pedalar na CIMTB Levorin em São João del-Rei

1 – Possui excelente estrutura

A CIMTB Levorin oferece tudo o que um atleta precisa para se sentir seguro em uma competição. Como por exemplo, o Serviço Neutro da Shimano, no qual experientes mecânicos da Shimano fazem reparos nas bikes dos atletas, independente de categoria ou patrocinador. Além disso, o lava-bike e ações da PUROIL irá garantir que sua bike fique limpa mesmo depois da competição ou treino. A CIMTB Levorin também oferece áreas de hidratação e apoio no trajeto, atendimento médico com equipe de resgate com apoio da Prefeitura. A pista bem sinalizada faz com que a competição flua tranquilamente. Cerca de 200 voluntários estarão no evento para auxiliar atleta e público. O atleta também encontra no evento a área de alimentação e ainda uma das maiores feiras de produtos de mountain bike do país. Em frente a UFSJ é preparado uma grande área de estacionamento gratuito e a Polícia Militar dá todo o apoio no trecho da estrada e no evento.

2 – Percurso Técnico

O trajeto elaborado pela organização da CIMTB Levorin busca tudo o que o mountain bike precisa para ter uma competição inesquecível. O percurso é técnico e forte, mas não é perigoso. Durante a trilha o atleta leva com ele uma mistura de adrenalina e diversão.

3 – Categorias variadas

Com diversas categorias, a CIMTB Levorin consegue atender diferentes perfis de atletas. São quase 25 categorias para todas as idades, desde Mirim até Over 60. E não para por aí. Este ano, a categoria Peso Pesado irá estrear em São João del-Rei e vai levar atletas acima de 95 kg a competir de igual para igual. Além disso, existe uma categoria específica para para-atletas, a PNE. Ou seja, não tem desculpa pra ninguém!

4- Custo-benefício

As inscrições da CIMTB Levorin tem um ótimo custo-benefício para os atletas. Para quem for competir na Copa Amadores, o preço é de R$ 80. Para os atletas das categorias Mirim, R$ 20. Over 60 e PNE, o valor é de R$ 65. Para atletas que vão competir Cross Country Olímpico (XCO), a taxa é de R$ 130 para todas as categorias da CIMTB Levorin e os atletas da Super Elite que forem correr no Cross Country Elimnator (XCE) o valor é de R$ 50.

5- Turismo através do esporte

Unir o esporte com viagem é o sonho de todo amante de mountain bike. E esta é uma grande oportunidade. São João del-Rei faz parte do circuito turístico chamado ‘Estrada Real’, já que tem na história a marca da extração do ouro. E para quem quer viajar no tempo, a cidade oferece um passeio turístico de Maria Fumaça até Tiradentes. Além disso, a cidade conta com uma forte rede de hotéis e pousadas que atende a todos os gostos e bolsos.