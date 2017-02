Bikecast Araxá: Mais de duas horas em vídeo da primeira etapa da CIMTB 2015

Seja bem-vindo ao bikecast. Uma proposta para dar voz e vez ao ciclistas e ao ciclismo. E já em seu lançamento trazemos até você mais de duas horas de vídeo da etapa de Araxá da CIMTB. São 9 vídeos deste grande evento. É a chance de você se ver.

ASSISTA

SOBRE O BIKECAST

Através do podcast e do videocast trazemos você para dentro da trilha com informação e aquela boa resenha de ciclistas. Nos acompanhe nas redes sociais e fique por dentro dos novos episódios de áudio e vídeo.

O bikecast surgiu a partir da ideia de trazer informação sobre ciclismo de forma descontraída e o formato permite este contato mais informal. Através do bikecast trazemos o ciclista e o ciclismo para dentro da nossa trilha. É onde ele se vê e é visto, se ouve e é ouvido.

Podcast é uma série periódica de arquivos de áudio pra ser ouvido em qualquer lugar. Pode ser gravado no pendrive, em seu celular, smartphone ou ipod para ser ouvido a qualquer hora.

Se vai pedalar sozinho, leve o BikeCast! Se vai viajar ou está no trânsito, se informe e se divirta nos ouvindo. Quer ficar informado e preparado para a resenha do fim do treino ou na pedalada do fim de semana? Ouça o bikecast.