Bicicletas ocupam Jockey Club de São Paulo para corrida de Mountain Bike

Um dos lugares mais tradicionais da capital paulista, o Jockey Club, será palco de uma disputa diferente das habituais corridas que acontecem no local. Nos dias 12 e 13 de setembro serão os ciclistas que travarão a disputa pela premiação em dinheiro e valiosos pontos UCI (União Ciclística Internacional).

Os melhores atletas da atualidade no Mountain Bike brasileiro e América Latina estarão presentes ao Shimano Short Track 2015, tradicional prova de Cross Country disputada em um circuito de 1.100 metros dentro do Jockey Club de São Paulo. A competição que tem etapas em diversos países da América Latina faz parte do evento Shimano Fest, que em sua sexta edição chega a São Paulo pela primeira vez.

Para Rogério Tancredi, gerente de marketing da Shimano Latinoamerica, disputar uma prova de Mountain Bike praticamente no centro de São Paulo, terá um gosto especial para os atletas. “Não é todo dia que temos uma prova UCI de Mountain Bike aqui na cidade. Aliás, no Jockey Club, um lugar referência em São Paulo, muito bonito e com uma vista privilegiada da cidade. Acredito que teremos número recorde de inscritos”. Por ter chancela da UCI, o Shimano Short Track tem um ingrediente a mais para os atletas que brigam por vaga olímpica. Os pontos ali disputados poderão ser decisivos nas pretensões dos atletas.

A premiação em dinheiro, total de R$ 7 mil, é outro fator de peso na prova. Aos vencedores das categorias Super Elite Masculina e Feminina a premiação é de R$1.400,00. Os segundos colocados receberão R$900,00 e terceiros ficando com R$500. Para atletas na quarta posição o prêmio é de R$300,00 e finalmente, aqueles que chegarem na quinta posição ganham R$200,00. Mas os prêmios em dinheiro não param por aí: atletas que passarem liderando as voltas nos minutos 5, 10, 15 e 20 receberão prêmios de R$100,00 (metas volantes).

O Shimano Short Track é uma atração para toda a família que poderá ver de perto atletas de nível olímpico duelando em pleno Jockey Club, dentro do Shimano Fest. Aos ciclistas federados interessados em participar, as inscrições, limitadas, e regulamento podem ser encontrados no link: http://www.shimanofest.com.br/?page_id=649. Se você vai assistir a prova e torcer pelos atletas, anote na agenda: dias 12 e 13 de setembro no Jockey Club de São Paulo, entrada franca.

Confira a programção completa do evento: www.shimanofest.com.br.

Shimano Fest chega consolidado a São Paulo – Em 2010, a Shimano teve a iniciativa de promover um evento ao ar livre, incentivando o contato das pessoas com o mundo da bicicleta e da pesca. Já no primeiro ano, o Shimano Fest foi uma celebração do esporte, reunindo famílias e atletas profissionais de diferentes países num ambiente ideal para testes de bikes e equipamentos de pesca de diversas marcas.

O sucesso no Brasil foi tamanho que, em 2012, o evento extrapolou as fronteiras e ganhou uma versão na Argentina. Nas cinco primeiras edições, o Shimano Fest reuniu mais de 40 mil pessoas, confirmando a aceitação maciça de público e marcas e despertando o interesse de diversas cidades brasileiras. Neste ano o Shimano Fest chega finalmente à cidade de São Paulo, que está desenvolvendo uma estrutura cada vez mais propícia para a mobilidade urbana via bicicleta.