Araxá abre temporada da CIMTB Levorin com atletas de várias partes do mundo

Começa a contagem regressiva para prova de mountain bike mais esperada do ano. A etapa de Araxá, que abre a temporada da Copa Internacional Levorin de MTB, será entre os dias 4 e 6 de março, no Complexo do Barreiro. A competição terá a maior pontuação das três etapas, o que fará com que a briga fique ainda mais acirrada para aqueles que buscam pontos para conquistar uma vaga nos Jogos Olímpicos.

Este é o segundo ano que a prova é realizada em nível mais alto, na classificação SHC ou Stage Race Hors Class, grau concedido pela União Ciclística Internacional (UCI). Com isso, a etapa soma até 160 pontos no ranking mundial da UCI para o campeão.

“Para nós é uma grande responsabilidade e satisfação realizar a CIMTB Levorin. Com a classificação SHC, onde só existem quatro provas no mundo incluindo Araxá, estamos recebendo cada vez mais atletas de outros países. Este ano já temos confirmado Sérvia, Eslováquia, Áustria, Suíça, Portugal, Estados Unidos, países da América do Sul e mais países que estão entrando em contato”, contou o organizador do evento Rogério Bernardes.

Assim como nos dois últimos anos, a etapa terá três dias de prova para a Super Elite (Elite e Sub-23) Masculina e Feminina. A abertura da competição, que será na sexta-feira, será com o Contrarrelógio (XCT). No sábado será a vez de correr no Short Track (XCC-pista curta). A prova é encerrada no domingo com o tradicional Cross Country Olímpico (XCO).

“Este ano a premiação de Araxá será a maior de toda a história. Só para a categoria Super Elite Masculina e Feminina serão quase 40 mil em dinheiro. Além disso, teremos uma grande feira e competições emocionantes com a presença de grandes atletas do cenário mundial. As provas vão ocupar todo o final de semana com mountain bike, passeio ciclístico, concurso de redação e desenho das escolas municipais, corrida a pé noturna, entre outras”, disse Rogério.

Com a parceria da Federação Mineira e Confederação Brasileira de Ciclismo, a etapa de Araxá é válida pelos rankings estadual e brasileiro. A temporada conta com mais duas etapas: São João Del Rei, de 13 a 15 de maio, e Congonhas, entre 4 e 6 de novembro.

Com a realização das Olimpíadas entre os dias 5 e 21 de agosto, a primeira e a segunda etapa da CIMTB Levorin serão decisivas no número de vagas e representantes na modalidade da competição. O ranking olímpico fechará no dia 24 de maio de 2016.

“Ter a pontuação da prova contando pontos para os Jogos Olímpicos Rio 2016 é espetacular. Além disso, é uma grande honra receber centenas de atletas, equipes e familiares de todos os cantos do Brasil para passar o final de semana em Araxá. Temos um ambiente familiar e saudável onde tudo gira em torno do esporte”, finalizou.