5 destinos pelo mundo para um bom passeio de bicicleta

Além de ser um meio de transporte saudável para quem pedala, a bike tem a vantagem de ser ecológica, ter um bom custo-benefício a médio-longo prazo e ser prática para aqueles que vivem na pressa do dia a dia.

E cada vez mais cresce o número de pessoas que estão adotando a bicicleta, seja ela usada como ferramenta de exercício físico, deslocamento para o trabalho ou para lazer. Essa terceira possibilidade que a bike oferece já está no coração dos brasileiros há muito tempo, principalmente para aqueles mais aventureiros que adoram viajar também para pedalar, que gostam de experimentar os mais diferentes terrenos para um passeio e as mais distintas paisagens, independentemente da dificuldade que cada caminho possa oferecer.

Antes de voltar para o hotel para fazer uma refeição mais equilibrada, jogar um videogame, fazer um jogo legal no Gaming Club cassino online, assistir uma série ou se preparar para o outro dia de aventura, o turista ciclista aproveita (e muito) o que cada lugar tem de melhor.

Pensando nisso, separamos cinco lugares pelo mundo que são quase obrigatórios para todo amante da pedalada. Confira:

AMSTERDÃ, HOLANDA

A capital holandesa é muito tradicional quando o assunto é passeio de bicicleta. Como não tem ruas muito íngremes e possui uma vasta quantidade de ciclovias, Amsterdã oferece diversas oportunidades para os amantes de plantão. Além de se exercitar enquanto conhece as particularidades de outro país, as pedaladas pela cidade permitem ao turista admirar a vista de parques e dos canais que atravessam a capital.

CHAPADA DIAMANTINA, BAHIA

Para quem é bem aventureiro e possui um maior tempo de relacionamento com a magrela, pedalar pelas trilhas da famosa região de serras brasileira é um bom programa. O passeio pela Chapada permite ao ciclista experimentar os mais variados tipos de solo, desde a terra batida até o asfalto. E além da paisagem exuberante do lugar, claro, ainda é possível parar em cachoeiras para se refrescar.

MALMO, SUÉCIA

Com muito espaço para pedalar pelas ruas, a cidade ao Sul do país possui muitas vias exclusivas para bicicleta, monumentos para contemplar durante o passeio e um alto índice de segurança, já que os carros não costumam competir com as bikes por espaço nas ruas. Os parques no verão sueco também podem ser uma ótima pedida, já que também são receptivos com bicicletas.

BUENOS AIRES, ARGENTINA

De acordo com o “Ranking Copenhagenize 2015”, a capital da Argentina está entre as melhores cidades para dar um passeio ciclístico. A cidade portenha investiu muito nos últimos anos para atender o público que se locomove a pedaladas. Através de programas de distribuição e empréstimo de bicicletas, Buenos Aires conseguiu aumentar a extensão de suas ciclovias e proporcionar uma alternativa mais “verde” para seus habitantes.

COPENHAGUE, DINAMARCA

A capital danesa melhora cada dia mais seu sistema para o uso de bikes. Além de poder pedalar tranquilamente pela cidade devido à grande infraestrutura para esse meio de transporte, o turista também pode fazer um passeio arquitetônico pela capital, pedalar ao lado do Canal Nyhavn e dar uma parada para fazer um lanchinho em vários pontos do passeio. O aluguel de bicicletas é altamente difundido e facilita bastante a vida do visitante.