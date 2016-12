30o. Enduro do Milho de Motos será realizado dia 26 de maio em Patos de Minas

Uma grande parte da galera que pedala, também acelera. A propósito, os enduros de bikes derivaram dos enduros de motos.

O Enduro do Milho é um dos mais tradicionais do país, pois a primeira versão aconteceu quando esta modalidade surgiu no Brasil. De lá pra cá, foram várias provas e muitas delas válidas pelo Campeonato Mineiro de Enduro de Regularidade.

As provas em Patos ainda mantém sua característica inicial, que são trilhas sem grandes sufocos e que serpenteiam a região montanhosa, além de passar por várias propriedades rurais onde os moradores apreciam a modalidade. O terreno se caracteriza por poucas pedras e muitas, mas muitas cavas. Os trilhos fundos exigem uma boa preparação das pernas, pois o tempo todo os caminhos passam por estradas antigas de carro de boi e trilhos de gado, que por existirem a tanto tempo tem o terreno desgastado.

Este ano a organização resolveu fazer junto com o enduro, o 1o. Trilhão do Milho, para que todos possam aproveitar as trilhas que foram liberadas para o enduro.

O evento é válido pela 4a. Etapa da Copa Cerrado de Enduro De Regularidade.

Para maiores informações acesse www.cerradotrilhas.com.br