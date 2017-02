1º MTB-XCO XTREME Patos Bike será realizado no Kartódromo de Patos de Minas dia 14 de agosto

Nos dias 13 e 14 de agosto um grande evento será realizado em Patos de Minas. Dentro da programação, teremos o 1º MTB-XCO XTREME Patos Bike, que terá largada no Kartódromo Sérgio Ricardo Ribeiro. O evento na modalidade Cross Country Olímpico terá premiação de R$ 4.000,00 e conta com a supervisão da Federação Mineira de Ciclismo.

Faz parte da programação também uma Gincana Automobilística na tarde do dia 13 de agosto (sábado) e após a prova de mountain bike, será realizada uma prova de Kart. Para assistir aos eventos você deverá doar 1 kg de alimento que será revertido à APAE de Patos de Minas.

As inscrições antecipadas podem ser feitas na Patos Bike ou aqui no Noispedala até o dia 13 de agosto, custando R$ 50,00 + 1 kg de alimento. No dia do evento a inscrição custará R$ 70,00 + 1 kg de alimento.

Para confirmar a sua inscrição você deve realizar um depósito bancário. Os dados são:

Agência: 0142

Operação: 013

Conta Poupança: 29328-2

Banco: Caixa Econômica Federal

Favorecido: Tais Ferreira da Silva

CPF: 059.920.496.65

Após realizar o depósito envie uma cópia do comprovante para patosbike@bol.com.br ou via whatsapp (34) 99221-7289. Será necessário apresentar o comprovante de depósito no dia do evento no momento de assinatura da ficha de inscrição e retirada da placa. Mais informações você obtém aqui no Noispedala ou com o Claudinho na Patos Bike (34) 3821-0818 e (34) 99221-7289 (whatsapp).

Todas as categorias têm premiação em dinheiro, troféus para os 5 primeiros colocados e medalhas do 6º ao 10º. As categorias e premiações em dinheiro ficaram definidas da seguinte maneira:

Categorias 1º Lugar 2º Lugar 3º Lugar 4º Lugar 5º Lugar 6º Lugar 7º Lugar 8º Lugar 9º Lugar 10º Lugar Elite Masculino Livre R$ 300,00 + troféu R$ 200,00 + troféu R$ 100,00 + troféu Troféu Troféu Medalha Medalha Medalha Medalha Medalha Elite Feminino Livre R$ 200,00 + troféu R$ 100,00 + troféu R$ 50,00 + troféu Troféu Troféu Medalha Medalha Medalha Medalha Medalha Feminino Livre R$ 200,00 + troféu R$ 100,00 + troféu R$ 50,00 + troféu Troféu Troféu Medalha Medalha Medalha Medalha Medalha Juvenil – 12 a 16 anos R$ 200,00 + troféu R$ 100,00 + troféu R$ 50,00 + troféu Troféu Troféu Medalha Medalha Medalha Medalha Medalha Sub 23 – 17 a 22 anos R$ 200,00 + troféu R$ 100,00 + troféu R$ 50,00 + troféu Troféu Troféu Medalha Medalha Medalha Medalha Medalha Sub 30 – 23 a 29 anos R$ 200,00 + troféu R$ 100,00 + troféu R$ 50,00 + troféu Troféu Troféu Medalha Medalha Medalha Medalha Medalha Sub 35 – 30 a 34 anos R$ 200,00 + troféu R$ 100,00 + troféu R$ 50,00 + troféu Troféu Troféu Medalha Medalha Medalha Medalha Medalha Sub 40 – 35 a 40 anos R$ 200,00 + troféu R$ 100,00 + troféu R$ 50,00 + troféu Troféu Troféu Medalha Medalha Medalha Medalha Medalha Over 40 – 40 anos acima R$ 200,00 + troféu R$ 100,00 + troféu R$ 50,00 + troféu Troféu Troféu Medalha Medalha Medalha Medalha Medalha Turismo R$ 200,00 + troféu R$ 100,00 + troféu R$ 50,00 + troféu Troféu Troféu Medalha Medalha Medalha Medalha Medalha Acima de 90 quilos R$ 100,00 + troféu R$ 70,00 + troféu R$ 50,00 + troféu Troféu Troféu Medalha Medalha Medalha Medalha Medalha

Confira o cartaz oficial do evento: